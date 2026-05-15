Persebaya Mengamuk, Gilas Semen Padang 7 – 0, Bruno Paraiba Cetak Hattrick

Jumat, 15 Mei 2026 – 17:52 WIB
Pemain Persebaya melepaskan tendangan salto saat melawan tuan rumah Semen Padang di Stadion Haji Agus Salim, Padang, Jumat (15/5) sore. Persebaya mengalahkan Semen Padang dengan skor telak 7 - 0. Foto: Persebaya

bali.jpnn.com, PADANG - Persebaya mengamuk di Stadion Haji Agus Salim, Padang, Jumat (15/5) sore.

Menghadapi tuan rumah Semen Padang pukul 15.30 WIB atau 16.30 WITA pada laga perdana pekan ke-33 Super League 2025-2026, Persebaya menang telak dengan skor 0 – 7.

Babak pertama, Persebaya menjebol gawang Semen Padang yang dikawal Ade Kristiano dengan duo gol yang dicetak Francisco Rivera menit ke-15 dan Catur Pamungkas menit ke-18.

Lima gol lainnya dicetak pada babak kedua.

Kapten Persebaya Bruno Moreira mencetak gol ketiga skuad Bajol Ijo pada awal pertandingan menit ke-49.

Petaka terjadi ketika Semen Padang harus kehilangan kiper Ade Kristiano pada menit ke-60 gegara menerima kartu kuning kedua.

Bermain dengan 10 pemain tanpa penjaga gawang murni membuat permainan tuan rumah limbung.

Kiper pengganti Achmad Iqbal Bactiar tak berdaya ketika mendapat tekanan dari lini serang Persebaya.

