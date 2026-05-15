Bali United Raih Predikat Lulus Bersyarat dari AFC, Terkendala Lisensi Pelatih Fisik

bali.jpnn.com, DENPASAR - Manajemen Bali United memberikan respons resmi setelah dinyatakan memenuhi kualifikasi dalam Club Licensing Cycle 2025-2026.

Berdasarkan hasil verifikasi, tim berjuluk Serdadu Tridatu ini berhasil masuk dalam kategori klub profesional setingkat AFC.

Meskipun dinyatakan lolos dan memenuhi standar kompetisi Asia, Bali United mendapatkan predikat "Granted with Sanctions".

Status ini menandakan bahwa meski secara umum persyaratan utama telah terpenuhi, masih terdapat beberapa kekurangan administratif atau teknis yang harus diperbaiki.

"Bali United lulus bersyarat untuk club Licensing ACL 2 karena ada aspek yang belum terpenuhi yaitu di bidang sporting,” ujar Club Licensing Officer Bali United, Richi Kurniawan dilansir dari laman klub.

“Kami memiliki tanggung jawab terhadap lisensi pelatih fisik yang belum memenuhi syarat sesuai standar AFC.

Untuk aspek lainnya sudah sesuai dengan standar yang diberikan oleh AFC," imbuh Richi Kurniawan.

Klub lain yang mendapat Club Licensing Cycle 2025-2026 Granted with Sanctions adalah Bhayangkara FC, Arema FC, Semen Padang, Madura United, Malut United, Persis Solo dan Persijap Jepara.