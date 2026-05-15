Imran Nahumarury Pening, Lima Pemain Pilar Absen Kontra Persebaya, Duh

bali.jpnn.com, PADANG - Misi pelatih Imran Nahumarury menjaga keangkeran Stadion Haji Agus Salim, Padang, saat melawan Persebaya sudah bulat.

Mantan pelatih PSIS Semarang dan Malut United ini meminta anak asuhnya bermain spartan dan meraih kemenangan atas Persebaya meski Semen Padang dipastikan degradasi ke Liga 2 musim depan.

Kedua kesebelasan dijadwalkan bentrok di Stadion Haji Agus Salim, Jumat (15/5) sore pukul 15.30 WIB atau 16.30 WITA.

Yang menarik, Persebaya Surabaya belum pernah meraih kemenangan di markas Semen Padang sejak 2015.

Dalam lima kali pertemuan, Persebaya hanya bisa menang sekali, itu pun terjadi di markas The Green Force, Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada 19 September 2025.

Tugas Imran Nahumarury sekarang adalah menjaga mentalitas pemain untuk dapat tampil 100 persen di lapangan.

“Saya lihat pemain sangat bersemangat,” ujar Imran Nahumarury dilansir dari laman I.League.

Masalahnya, mantan pemain Timnas Indonesia era 90-an ini lagi pening lantaran sejumlah pemain pilar kemungkinan besar absen pada laga ini.