Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain SP vs Persebaya, Dijamin Seru

Jumat, 15 Mei 2026 – 08:32 WIB
Ilustrasi bola. Tuan rumah Semen Padang (SP) dijadwalkan menantang Persebaya di Stadion Haji Agus Salim, Jumat (15/5) sore.

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pertandingan perdana pekan ke-33 Super League 2025-2026 kembali bergulir.

Tuan rumah Semen Padang (SP) dijadwalkan menantang Persebaya di Stadion Haji Agus Salim, Jumat (15/5).

Pertandingan ini dijadwalkan bergulir pukul 15.30 WIB atau 16.30 WITA.

Bagi Anda yang tidak bisa menyaksikan jalannya pertandingan di Stadion Haji Agus Salim, tak perlu khawatir lantaran laga ini bisa disaksikan secara live di Indosiar dan streaming via Viido.com.

Kedua kesebelasan telah bertemu lima kali di Liga Indonesia, dengan hasil tuan rumah Semen Padang tak pernah menang melawan Persebaya.

Persebaya sebaliknya hanya menang sekali, empat pertandingan lainnya berakhir dengan hasil imbang.

Pada pertemuan pertama di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, 19 September 2025, Persebaya mengalahkan Semen Padang 1 – 0.

Semen Padang dipastikan degradasi ke Liga 2 musim depan setelah terdampar di peringkat ke-17 dengan 20 poin, sedangkan Persebaya di posisi kelima dengan 52 angka.

