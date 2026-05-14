Kejurnas FORKI 2026: Atlet KKI Tampil Gemilang di Bandung, Rebut Tiga Medali

bali.jpnn.com, BANDUNG - Prestasi membanggakan ditorehkan para atlet Kushin Ryu M. Karatedo Indonesia (KKI) Bali yang memperkuat Tim Pengurus Pusat (PP) KKI dalam ajang Kejuaraan Nasional (Kejurnas) PB FORKI 2026.

Bertanding di Bandung, Jawa Barat pada 9–12 Mei 2026, karateka asal Pulau Dewata ini sukses membawa pulang tiga medali.

I Gede Arya Puja Adnyana meraih medali emas pada kategori Kumite U-21 +84 Kg Putra.

I Gusti Agung Brahmantra Gayath Warsantha meraih medali perak pada kategori Kumite U-21 -84 Kg Putra.

Ni Ketut Tasya Maharani Putri meraih medali perunggu pada kategori Kumite -54 Kg Cadet Putri.

Ketua Umum Pengprov KKI Bali I Wayan ‘Gendo’ Suardana mengungkapkan rasa bangganya atas pencapaian tersebut.

Menurut Gendo, sapaan akrabnya, hasil ini tergolong sangat positif mengingat efektivitas performa atlet di lapangan.

"Dari tujuh atlet KKI Bali yang dipercaya memperkuat Tim PP KKI, tiga di antaranya berhasil naik podium dengan raihan satu emas, satu perak, dan satu perunggu.