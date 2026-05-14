Persib Rugi Besar Menjelang Kontra PSM, Bojan Hodak & Tiga Pemain Pilar Absen

bali.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung dalam masalah besar untuk menuju gelar juara Super League 2025-2026 yang tinggal selangkah lagi.

Dilansir dari laman klub, Persib Bandung dipastikan kehilangan pelatih Bojan Hodak saat menantang tuan rumah PSM Makassar pada laga pekan ke-33 Super League 2025-2026 di Stadion BJ Habibie, Pare-pare, Minggu (17/5) mendatang.

Bojan Hodak absen mendampingi tim karena akumulasi kartu kuning.

Posisi Bojan Hodak mendampingi Thom Haye dan kolega bakal digantikan sementara oleh asisten pelatih Igor Tolic.

Bojan Hodak mendapat kartu kuning keenam yang membuatnya harus absen untuk ketiga kalinya mendampingi tim.

Pelatih berkebangsaan Kroasia itu juga pernah absen mendampingi Persib saat menghadapi Malut United di Stadion Kie Raha Ternate (14/12/2025) dan laga kandang melawan Madura United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (26/2/2026).

Apesnya, Persib juga kehilangan tiga pemain pilar yang menjadi roh permainan tim dalam 32 pertandingan terakhir Super League 2025-2026.

Dua pemain inti, Federico Barba dan Luciano Guaycochea harus menepi dari lapangan pertandingan akibat hukuman akumulasi kartu kuning.