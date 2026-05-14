JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Persib Rugi Besar Menjelang Kontra PSM, Bojan Hodak & Tiga Pemain Pilar Absen

Persib Rugi Besar Menjelang Kontra PSM, Bojan Hodak & Tiga Pemain Pilar Absen

Kamis, 14 Mei 2026 – 08:15 WIB
Persib Rugi Besar Menjelang Kontra PSM, Bojan Hodak & Tiga Pemain Pilar Absen - JPNN.com Bali
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak absen mendampingi tim saat menantang PSM Makassar, Minggu (17/5) mendatang di Stadion BJ Habibie. Foto: Instagram @persib

bali.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung dalam masalah besar untuk menuju gelar juara Super League 2025-2026 yang tinggal selangkah lagi.

Dilansir dari laman klub, Persib Bandung dipastikan kehilangan pelatih Bojan Hodak saat menantang tuan rumah PSM Makassar pada laga pekan ke-33 Super League 2025-2026 di Stadion BJ Habibie, Pare-pare, Minggu (17/5) mendatang.

Bojan Hodak absen mendampingi tim karena akumulasi kartu kuning.

Baca Juga:

Posisi Bojan Hodak mendampingi Thom Haye dan kolega bakal digantikan sementara oleh asisten pelatih Igor Tolic.

Bojan Hodak mendapat kartu kuning keenam yang membuatnya harus absen untuk ketiga kalinya mendampingi tim.

Pelatih berkebangsaan Kroasia itu juga pernah absen mendampingi Persib saat menghadapi Malut United di Stadion Kie Raha Ternate (14/12/2025) dan laga kandang melawan Madura United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (26/2/2026).

Baca Juga:

Apesnya, Persib juga kehilangan tiga pemain pilar yang menjadi roh permainan tim dalam 32 pertandingan terakhir Super League 2025-2026.

Dua pemain inti, Federico Barba dan Luciano Guaycochea harus menepi dari lapangan pertandingan akibat hukuman akumulasi kartu kuning.

Persib Bandung dipastikan kehilangan pelatih Bojan Hodak saat menantang tuan rumah PSM Makassar selain Federico Barba, Layvin Kurzawa dan Luciano Guaycochea
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Persib PSM persib bandung psm makassar PSM vs Persib PSM Makassar vs Persib Bandung Bojan Hodak Federico Barba Luciano Guaycochea Layvin Kurzawa

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Jadwal Super League: PSM vs Persib, Bali United kontra BFC, Persik versus Persija - JPNN.com Bali

    Jadwal Super League: PSM vs Persib, Bali United kontra BFC, Persik versus Persija

  2. Perubahan Taktik Kunci Kemenangan Borneo FC, Lefundes Blak-blakan Puji Wasit - JPNN.com Bali

    Perubahan Taktik Kunci Kemenangan Borneo FC, Lefundes Blak-blakan Puji Wasit

  3. Fabio Lefundes Sentil Bojan Hodak Setelah Bekuk Bali United, Ada Kata Sial - JPNN.com Bali

    Fabio Lefundes Sentil Bojan Hodak Setelah Bekuk Bali United, Ada Kata Sial

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU