PSBS Biak vs Arema FC: Laga Penghakiman Marcos Santos, Manajemen Blak-blakan

bali.jpnn.com, SLEMAN - Kegagalan Arema FC mencapai target di Super League 2025-2026 membuat kursi kepelatihan Marcos Santos memanas.

General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi mengisyaratkan nasib juru taktik asal Brasil tersebut baru akan diputuskan setelah peluit panjang laga terakhir dibunyikan.

Dua laga pamungkas Arema FC melawan PSBS Biak, Jumat (15/5) besok di Stadion Maguwoharjo, Sleman, dan PSIM Yogyakarta (22/5) bakal menjadi ujian maut sekaligus bahan penghakiman bagi rapor Marcos Santos.

"Evaluasi sudah berjalan sebulan terakhir.

Kami akan melihat posisi finis Arema FC di klasemen sebelum mengambil keputusan final," kata Yusrinal Fitriandi dilansir dari laman Wearemania.

Arema FC saat ini berada di posisi aman di klasemen dan dipastikan lulus dari zona degradasi, menempati peringkat ke-10 dengan 42 poin, hasil dari 11 kali menang, sembilan kali seri dan 12 kali kalah.

Namun, manajemen Arema FC tidak ingin larut dalam kenyamanan semu.

Dua kekalahaan yang dialami Arema FC saat derbi Jawa Timur kontra Persebaya dan Persik Kediri plus kemenangan atas PSM Makassar menjadi bahan evaluasi manajemen.