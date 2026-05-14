JPNN.com

JPNN.com Bali Sport SP vs Persebaya: Bernardo Tavares Waspadai Low Block Lawan, Analisisnya Tajam

SP vs Persebaya: Bernardo Tavares Waspadai Low Block Lawan, Analisisnya Tajam

Kamis, 14 Mei 2026 – 06:24 WIB
SP vs Persebaya: Bernardo Tavares Waspadai Low Block Lawan, Analisisnya Tajam - JPNN.com Bali
Pelatih Persebaya Bernardo Tavares memberi instruksi ke pemainnya. Bernardo Tavares membedah kekuatan Semen Padang sebelum bentrok di Stadion Haji Agus Salim, Jumat (15/5) besok sore. Foto: Instagram @officialpersebaya

bali.jpnn.com, PADANG - Juru taktik Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares, memastikan mentalitas anak asuhnya tetap membara menjelang bentrok kontra Semen Padang (SP) pada laga pekan ke-33 Super League 2025-2026 di Stadion Haji Agus Salim, Jumat (15/5) sore.

Meski tuan rumah sudah dipastikan turun kasta ke Liga 2 musim depan, Bernardo Tavares menegaskan bahwa The Green Force – julukan Persebaya datang bukan untuk sekadar tampil.

"Kami memiliki sebelas pemain yang siap berjuang habis-habisan demi membawa pulang tiga poin," kata Bernardo Tavares dilansir dari laman klub.

Baca Juga:

Pelatih berkebangsaan Portugal itu menilai Semen Padang berpotensi tampil lebih lepas dan bisa mengancam gawang Andika Ramadhani karena tak ada beban.

Jika tak diantisipasi dengan baik bisa membahayakan Persebaya.

Apalagi, Persebaya berambisi mengakhiri kompetisi ini di papan atas klasemen.

Baca Juga:

“Kami tahu pertandingan ini tidak akan mudah.

Lawan bermain tanpa beban dan situasi seperti itu biasanya justru membuat mereka lebih berbahaya,” ujar Bernardo Tavares.

Pelatih Persebaya Bernardo Tavares memprediksi Semen Padang akan tampil disiplin dengan pertahanan berlapis serta mengandalkan serangan balik kilat.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Semen Padang Persebaya Semen Padang vs Persebaya Bernardo Tavares Stadion Haji Agus Salim Super League 2025-2026 Klasemen Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Jadwal Super League: PSM vs Persib, Bali United kontra BFC, Persik versus Persija - JPNN.com Bali

    Jadwal Super League: PSM vs Persib, Bali United kontra BFC, Persik versus Persija

  2. Perubahan Taktik Kunci Kemenangan Borneo FC, Lefundes Blak-blakan Puji Wasit - JPNN.com Bali

    Perubahan Taktik Kunci Kemenangan Borneo FC, Lefundes Blak-blakan Puji Wasit

  3. Fabio Lefundes Sentil Bojan Hodak Setelah Bekuk Bali United, Ada Kata Sial - JPNN.com Bali

    Fabio Lefundes Sentil Bojan Hodak Setelah Bekuk Bali United, Ada Kata Sial

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU