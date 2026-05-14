SP vs Persebaya: Bernardo Tavares Waspadai Low Block Lawan, Analisisnya Tajam

bali.jpnn.com, PADANG - Juru taktik Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares, memastikan mentalitas anak asuhnya tetap membara menjelang bentrok kontra Semen Padang (SP) pada laga pekan ke-33 Super League 2025-2026 di Stadion Haji Agus Salim, Jumat (15/5) sore.

Meski tuan rumah sudah dipastikan turun kasta ke Liga 2 musim depan, Bernardo Tavares menegaskan bahwa The Green Force – julukan Persebaya datang bukan untuk sekadar tampil.

"Kami memiliki sebelas pemain yang siap berjuang habis-habisan demi membawa pulang tiga poin," kata Bernardo Tavares dilansir dari laman klub.

Pelatih berkebangsaan Portugal itu menilai Semen Padang berpotensi tampil lebih lepas dan bisa mengancam gawang Andika Ramadhani karena tak ada beban.

Jika tak diantisipasi dengan baik bisa membahayakan Persebaya.

Apalagi, Persebaya berambisi mengakhiri kompetisi ini di papan atas klasemen.

“Kami tahu pertandingan ini tidak akan mudah.

Lawan bermain tanpa beban dan situasi seperti itu biasanya justru membuat mereka lebih berbahaya,” ujar Bernardo Tavares.