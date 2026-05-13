Mario Lemos Lega Persijap Bertahan di Super League, Dua Laga Jadi Pembuktian

bali.jpnn.com, JEPARA - Kemenangan telak yang diraih Persijap Jepara saat laga tandang pekan ke-32 Super League 2025-2026 kontra tuan rumah Persita Tangerang di Banten International Stadium, Minggu (10/5) lalu membawa berkah.

Tambahan tiga poin dari kandang Persita membuat Persijap kini mengoleksi 34 poin dan aman dari zona degradasi.

Dengan hanya tersisa dua pertandingan saja musim ini, catatan 34 poin Persijap tidak mungkin lagi terkejar oleh Persis Solo yang kini ada di peringkat ke-16 dengan 28 poin.

Persis saat ini mengoleksi 28 poin. Jika mampu menang di dua laga terakhirnya, Laskar Sambernyawa akan punya poin yang sama dengan Persijap.

Namun, Persis Solo kalah dalam head to head dibanding Persijap Jepara.

Meski sudah aman, Persijap masih menyisakan dua pertandingan besar lagi, menghadapi tim yang berada di peringkat pertama dan kedua Super League 2025-2026, yakni Borneo FC dan Persib Bandung.

“Saya senang dengan hasil ini,” ujar Mario Lemos dilansir dari laman I.League.

Mario Lemos mengaku happy dengan perubahan performa yang ditampilkan anak asuhannya pada laga terakhir untuk memastikan bertahan di Super League.