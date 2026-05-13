Bursa Transfer Menggeliat, Rumor Pemain Inti PSM Hengkang Menguat

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kompetisi Super League 2025-2026 segera berakhir.

Kompetisi yang bergulir sejak Agustus 2025 berakhir Mei 2026 ini.

Pertandingan Super League 2025-2026 kini menyisakan dua laga.

PSM Makassar dalam dua laga terakhir dijadwalkan menjamu Persib Bandung, Minggu (17/5) di Stadion BJ Habibie dan melawan Madura United (23/5) di Stadion Gelora Bangkalan.

Skuad Juku Eja sementara menempati peringkat ke-14 dengan 34 poin, hasil dari delapan kali menang, 10 kali seri dan 14 kali kalah.

Meski berada di papan bawah, PSM Makassar dipastikan lepas dari ancaman degradasi.

Melihat kondisi tim yang babak belur musim ini, manajemen PSM Makassar langsung bergerak setelah sejumlah pemain inti dikabarkan tak melanjutkan kontraknya bersama skuad Pasukan Ramang musim depan.

Manajemen berencana mendatangkan pemain baru setelah performa tim musim ini jauh dari ekspektasi.