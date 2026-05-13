Jadwal Super League: PSM vs Persib, Bali United kontra BFC, Persik versus Persija

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pekan ke-33 kompetisi Super League 2025-2026 dijadwalkan kembali bergulir pekan ini, mulai Jumat (15/5) lusa hingga Minggu (17/4) mendatang.

Untuk waktu pertandingan antara pukul 15.30 WIB dan 19.00 WIB.

Pekan ke-33 Super League 2025-2026 akan dibuka oleh pertandingan Semen Padang kontra Persebaya Surabaya di Stadion Haji Agus Salim, Jumat (15/5) lusa pukul 15.30 WIB atau 16.30 WITA.

Semen Padang dipastikan degradasi ke Liga 2 musim depan setelah menempati peringkat ke-17 dengan 20 poin, sedangkan Persebaya berada di posisi kelima dengan 52 poin.

Pertandingan kedua pada Jumat (15/5) malam pukul 19.00 WIB atau 20.00 WITA bakal mempertemukan tuan rumah PSBS Biak kontra Arema FC di Stadion Maguwoharjo, Sleman.

PSBS Biak sama seperti Semen Padang dipastikan degradasi ke Liga 2 setelah menempati posisi dasar klasemen dengan 18 poin, sedangkan Arema FC di peringkat ke-10 dengan 42 poin.

Pada Sabtu (16/5) mendatang, bergulir tiga pertandingan di tiga stadion berbeda.

Persik Kediri mengawali laga pertama melawan Persija Jakarta di Stadion Brawijaya, pukul 15.30 WIB atau 16.30 WITA.