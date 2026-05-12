Paul Munster Puji Mental Pemain BFC saat Bekuk Madura United, Berkelas

bali.jpnn.com, LAMPUNG - Bhayangkara FC (BFC) melakukan comeback sempurna saat menjamu Madura United pada laga pekan ke-32 Super League 2025-2026 di Stadion PKOR Pemuda, Lampung, Senin (11/5) malam.

Tertinggal melalui gol cepat pemain Madura United, Jordy Wehrmann menit ke-5, Bhayangkara FC memberondong gawang Dicky Indrayana dengan tiga gol pada babak kedua.

Tiga gol The Guardian – julukan BFC dicetak Ryo Matsumura menit ke-63, Bernard Doumbia menit ke-66 dan Moussa Sidibe menit ke-87.

Pelatih Bhayangkara FC Paul Munster mengakui bahwa menaklukkan Madura United bukanlah perkara mudah.

Ambisi lawan untuk menjauh dari jurang degradasi sempat membuat anak asuhnya kesulitan di awal laga.

"Mereka memberikan perlawanan yang sangat sengit, tetapi lagi ini adalah pembuktian tentang soliditas kami sebagai sebuah tim," ujar Paul Munster dilansir dari laman I.League.

Mantan pelatih Persebaya ini tak menampik sempat merasa kecewa ketika timnya harus tertinggal lebih dulu di babak pertama.

Namun, ruang ganti menjadi titik balik.