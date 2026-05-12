Perubahan Taktik Kunci Kemenangan Borneo FC, Lefundes Blak-blakan Puji Wasit

bali.jpnn.com, GIANYAR - Misi Borneo FC menjaga asa menjadi juara Super League 2025-2026 sekaligus balas dendam atas kekalahan pada leg pertama kontra tuan rumah Bali United akhirnya terwujud.

Borneo FC berhasil membungkam Bali United pada laga terakhir pekan ke-32 Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Senin (11/5) malam dengan skor 3 – 2.

Kemenangan yang diraih Borneo FC ini tidak lepas dari keberanian Fabio Lefundes melakukan perubahan taktik pada awal babak kedua.

Menurut pelatih Borneo FC Fabio Lefundes, masuknya Komang Teguh dan Kaio Nunes mengubah arah pertandingan secara drastis.

Borneo FC yang sempat kesulitan karena ditekan pemain Bali United pada babak pertama akhirnya mampu mendominasi permainan dan membalikkan keadaan.

Fabio Lefundes menegaskan bahwa pergantian pemain yang dilakukannya bukan sekadar insting spontan, melainkan hasil analisis mendalam terhadap situasi laga.

Ia menyoroti celah yang sempat dimanfaatkan Bali United di babak pertama.

“Teppei Yachida menempati ruang yang memicu keraguan di lini pertahanan kami, terutama dalam koordinasi antara dia dan Arjuna,” kata Fabio Lefundes dilansir dari laman I.League.