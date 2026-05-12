Fabio Lefundes Sentil Bojan Hodak Setelah Bekuk Bali United, Ada Kata Sial

Selasa, 12 Mei 2026 – 15:17 WIB
Pelatih Borneo FC Fabio Lefundes memastikan akan berjuang sampai akhir musim, memberi tekanan kepada Persib dalam persaingan perebutan gelar juara Super League 2025-2026. Foto: Borneo FC

bali.jpnn.com, GIANYAR - Perebutan gelar juara Super League 2025-2026 kian panas.

Persib Bandung dan Borneo FC sama-sama berpeluang merebut juara Super League 2025-2026 setelah mengalahkan lawan-lawannya.

Persib mengalahkan Persija dalam laga El Clasico di Stadion Segiri, sedangkan Borneo FC membungkam tuan rumah Bali United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar.

Borneo FC dan Persib Bandung kini sama-sama mengoleksi 75 poin, hasil dari 32 kali pertandingan.

Meski secara head to head Persib Bandung punya peluang lebih besar menjadi juara, tetapi Borneo FC memastikan akan memberi tekanan sampai kompetisi berakhir.

“Tugas kami sekarang adalah melakukan bagian kami dengan sempurna," ujar Fabio Lefundes dilansir dari laman klub.

Oleh karena itu, Persib Bandung jangan senang dahulu karena masih ada dua laga pembuktian, siapa yang layak meraih gelar juara Super League 2025-2026.

Pada dua laga terakhir, Borneo FC dijadwalkan menantang tuan rumah Persijap (17/5) dan menjamu Malut United (23/5).

TAGS   Fabio Lefundes Borneo FC Persib persib bandung bali united Persija Persija Jakarta Juara Super League 2025-2026 Super League 2025-2026 Klasemen Super League 2025-2026

