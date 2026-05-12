Fabio Lefundes Bongkar Taktik Bungkam Bali United, Kans Jadi Juara Super League

Selasa, 12 Mei 2026 – 08:57 WIB
Pelatih Fabio Lefundes menegaskan hasil positif Borneo FC menggilas Bali United di Stadion Kapten Dipta, Senin (11/5) malam membungkam nada negatif pencinta sepak bola tanah air yang pesimistis Pesut Etam tak bisa bersaing memperebutkan gelar juara Super League. Foto: Instagram @borneofc.id

bali.jpnn.com, GIANYAR - Fabio Lefundes membongkar taktik Borneo FC membungkam tuan rumah Bali United pada laga pekan ke-32 Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, kemarin (11/5) malam.

Menurut Fabio Lefundes, kunci kemenangan Borneo FC terletak pada perubahan taktik di babak kedua.

“Permainan Borneo FC di bawah ekspektasi pada babak pertama.

Kami kesulitan dalam penyesuaian taktik pertandingan,” ujar Fabio Lefundes seusai pertandingan kemarin malam.

Walakin, Borneo FC tertinggal satu gol dari Bali United gegara gol gelandang asing Teppei Yachida menit ke – 21 ke gawang Nadeo Argawinata.

Oleh karena itu, mantan pelatih Madura United melakukan perubahan taktik, memasukkan tenaga baru untuk menambah daya dobrak tim.

Salah satunya menurunkan bek tangguh asal Bali, Komang Teguh Trisnanda. Hasilnya mumpuni.

Borneo FC langsung melakukan comeback dengan memborong dua gol yang dicetak penyerang asing Mariano Peralta menit ke-49 dan dari titik putih menit ke-74.

Fabio Lefundes menegaskan hasil ini sekaligus membungkam nada negatif pencinta sepak bola tanah air, tak bisa bersaing memperebutkan gelar juara Super League.
