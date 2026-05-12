Johnny Jansen Dongkol Bali United Keok, Sebut Borneo FC tak Punya Respek

bali.jpnn.com, DENPASAR - Johnny Jansen tak bisa menyembunyikan rasa dongkolnya saat Bali United dipermak tim tamu Borneo FC, kemarin (11/5) dengan skor 2 – 3.

Meski bangga dengan perjuangan Ricky Fajrin dan kolega, tetapi hasil minor pada laga pekan ke-32 Super League 2025-2026 jauh dari ekspektasi.

Dua gol Bali United dicetak Teppei Yachida menit ke-21 dan gol bunuh diri pemain Borneo FC, Caxambu menit ke-76.

Borneo FC berhasil menjebol gawang Bali United yang dikawal Mike Hauptmeijer dengan tiga gol pada babak kedua.

Penyerang Mariano Peralta mencetak brace menit ke-49 dan dari titik putih menit ke-74, sedangkan satu gol lagi dicetak Juan Villa menit ke-79.

"Saya bangga akan permainan tim di babak pertama sehingga kami mampu unggul,” ujar Johnny Jansen dilansir dari laman klub.

Namun, situasi berubah ketika di babak kedua

Penyerang Borneo FC Mariano Peralta mulai menemukan performanya dengan mencetak brace.