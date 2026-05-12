Klasemen Super League Setelah Borneo FC Gilas Bali United: MU Rawan Turun ke Liga 2

bali.jpnn.com, DENPASAR - Klasemen Super League 2025-2026 bergerak dinamis setelah dua pertandingan terakhir pekan ke-35 bergulir di dua stadion berbeda kemarin (11/5).

Bali United menantang Borneo FC di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, sedangkan Bhayangkara FC (BFC) melawan Madura United (MU) di Stadion PKOR Pemuda, Lampung.

Di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Borneo FC berhasil membungkam tuan rumah Bali United dengan skor 3 – 2.

Dua gol Bali United dicetak Teppei Yachida menit ke-21 dan gol bunuh diri pemain Borneo FC, Caxambu menit ke-76.

Namun, Borneo FC berhasil menjebol gawang Bali United yang dikawal Mike Hauptmeijer dengan tiga gol.

Penyerang Mariano Peralta mencetak brace menit ke-49 dan dari titik putih menit ke-74, sedangkan satu gol lagi dicetak Juan Villa menit ke-79.

Kemenangan ini membuat Borneo FC berpeluang merebut juara Super League, bersaing dengan Persib Bandung yang laga sebelumnya membungkam Persija 2 – 1.

Borneo FC dan Persib Bandung kini sama-sama mengoleksi 75 poin, hasil dari 32 kali pertandingan.