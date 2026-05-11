Bhayangkara FC Mengamuk, Bungkam Madura United, Tim Tamu Rawan Degradasi

bali.jpnn.com, LAMPUNG - Bhayangkara FC (BFC) melakukan comeback sempurna saat menjamu Madura United pada laga pekan ke-32 Super League 2025-2026 di Stadion PKOR Pemuda, Lampung, Senin (11/5) malam.

Tertinggal melalui gol cepat pemain Madura United, Jordy Wehrmann menit ke-5, Bhayangkara FC memberondong gawang Dicky Indrayana dengan tiga gol pada babak kedua.

Tiga gol The Guardian – julukan BFC dicetak Ryo Matsumura menit ke-63, Bernard Doumbia menit ke-66 dan Moussa Sidibe menit ke-87.

Kemenangan ini mengatrol peringkat BFC di papan klasemen Super League 2025-2027.

Bhayangkara FC kini menempati peringkat ketujuh dengan 50 poin, hasil dari 15 kali kemenangan, lima kali seri dan 12 kali kalah.

The Guardian menggusur Bali United yang kini melorot ke peringkat kedelapan.

Madura United di lain sisi masih belum lepas dari ancaman degradasi gegara kekalahan di Stadion PKOR Pemuda, Lampung.

Madura United berada di peringkat ke-15 dengan 32 poin, hasil dari delapan kali menang, delapan kali seri dan 16 kali kalah.