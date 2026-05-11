Persib Jangan Senang Dahulu, Teror Borneo FC Berlanjut, Gilas Bali United 3 - 2

bali.jpnn.com, GIANYAR - Misi Borneo FC menjaga asa menjadi juara Super League 2025-2026 sekaligus balas dendam atas kekalahan pada leg pertama kontra tuan rumah Bali United akhirnya terwujud.

Borneo FC berhasil membungkam Bali United pada laga terakhir pekan ke-32 Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Senin (11/5) malam dengan skor 3 – 2.

Dua gol Bali United dicetak Teppei Yachida menit ke-21 dan gol bunuh diri pemain Borneo FC, Caxambu menit ke-76.

Namun, Borneo FC berhasil menjebol gawang Mike Hauptmeijer dengan tiga gol.

Penyerang Mariano Peralta mencetak brace menit ke-49 dan dari titik putih menit ke-74, sedangkan satu gol lagi dicetak Juan Villa menit ke-79.

Kemenangan ini membuat Borneo FC berpeluang merebut juara Super League, bersaing dengan Persib Bandung yang laga sebelumnya membungkam Persija 2 – 1.

Borneo FC dan Persib Bandung kini sama-sama mengoleksi 75 poin, hasil dari 32 kali pertandingan.

Namun, Persib berhak memuncaki klasemen Super League karena menang head to head dari Borneo FC.