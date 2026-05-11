Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain BFC vs MU: Lepas dari Bayang Degradasi

bali.jpnn.com, DENPASAR - Laga big match bergulir pada pertandingan terakhir pekan ke-32 Super League 2025-2026 di Stadion PKOR Pemuda, Lampung, Senin (11/5) malam.

Tuan rumah Bhayangkara FC (BFC) menantang tim penghuni papan bawah, Madura United (MU) pada pukul 19.00 WIB atau 20.00 WIB.

Bagi Anda yang tidak bisa menyaksikan jalannya pertandingan di Stadion PKOR Pemuda, tak perlu khawatir lantaran laga ini bisa disaksikan secara live streaming via Viido.com.

Kedua kesebelasan telah bertemu dalam 13 pertandingan Liga 1 Indonesia, di mana BFC menang sembilan kali, sedangkan Madura United hanya menang sekali, tiga laga lainnya berakhir dengan seri.

Madura United yang menempati peringkat ke-15 dengan 32 poin, harus memenangkan pertandingan jika masih ingin bertahan di Super League musim depan.

Pasalnya, jarak poin Madura United dengan Persis Solo hanya empat angka. Sekali terpeleset, ancaman degradasi ke Liga 2 sudah di depan mata.

Masalahnya, BFC menolak untuk memberikan kemenangan kepada Madura United.

Bermain di kandang sendiri, pelatih BFC Paul Munster mengincar kemenangan setelah serentetan harus buruk yang diraih The Guardian.