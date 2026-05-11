Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Bali United vs Borneo FC, Penentu Juara?

bali.jpnn.com, GIANYAR - Laga big match bergulir pada pertandingan terakhir pekan ke-32 Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Senin (11/5) malam.

Tuan rumah Bali United menantang tim calon juara Super League, Borneo FC pada pukul 19.00 WIB atau 20.00 WIB.

Bagi Anda yang tidak bisa menyaksikan jalannya pertandingan di Stadion Kapten I Wayan Dipta, tak perlu khawatir lantaran laga ini bisa disaksikan secara live di Indosiar dan streaming via Viido.com.

Kedua kesebelasan telah bertemu dalam 17 pertandingan Liga 1 Indonesia, di mana Bali United menang lima kali, sedangkan Borneo FC meraih delapan kali kemenangan, empat laga lainnya berakhir dengan seri.

Meski Bali United kalah head to head, tetapi pada leg pertama yang berlangsung 30 November 2025 lalu, Serdadu Tridatu berhasil mengalahkan Borneo FC dengan skor 1 – 0.

Menurut Johnny Jansen, kekalahan Bali United dari Madura United pekan lalu memotivasi anak asuhnya untuk meraih kemenangan atas tim kuat, Borneo FC.

"Situasi yang bagus akan bertemu tim sekelas Borneo FC.

Tentu kami akan berusaha memberikan yang terbaik untuk memperbaiki posisi di klasemen.