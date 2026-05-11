Tim Receveur Siap Bendung Agresi Borneo FC di Stadion Dipta, Panas

bali.jpnn.com, GIANYAR - Gelandang asing Bali United Tim Receveur memastikan siap meladeni perlawanan Borneo FC pada laga krusial pekan ke-32 Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Senin (11/5) malam.

Menurut Tim Receveur, laga malam ini bukan sekadar pertandingan biasa.

Status Borneo FC sebagai salah satu kandidat terkuat juara musim ini menjadi tantangan besar bagi Bali United.

Pada leg pertama yang berlangsung di Stadion Segiri, Samarinda, 30 November 2025, Bali United mengalahkan Borneo FC dengan skor tipis 1 – 0.

"Borneo FC adalah salah satu tim terbaik di musim ini.

Tentu saja laga malam ini akan sangat menarik karena ini adalah partai big match," ujar Tim Receveur dilansir dari laman klub.

Menariknya, Tim Receveur juga menyoroti panasnya persaingan di papan atas yang dipengaruhi oleh hasil pertandingan besar lainnya.

Kemenangan Persib Bandung atas Persija Jakarta di Stadion Segiri, Samarinda, kemarin secara otomatis mengubah peta persaingan gelar juara.