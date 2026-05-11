Persijap Aman dari Degradasi, Respons Striker Carlos Franca Berkelas

bali.jpnn.com, SERANG - Kemenangan telak yang diraih Persijap Jepara saat laga tandang pekan ke-32 Super League 2025-2026 kontra tuan rumah Persita Tangerang di Banten International Stadium, kemarin (10/5) membawa berkah.

Tambahan tiga poin dari kandang Persita membuat Persijap kini mengoleksi 34 poin dan aman dari zona degradasi.

Dengan hanya tersisa dua pertandingan saja musim ini, catatan 34 poin Persijap tidak mungkin lagi terkejar oleh Persis Solo yang kini ada di peringkat ke-16 dengan 28 poin.

Persis saat ini mengoleksi 28 poin. Jika mampu menang di dua laga terakhirnya, Laskar Sambernyawa akan punya poin yang sama dengan Persijap.

Namun, Persis Solo kalah dalam head to head dibanding Persijap Jepara.

Tiga gol kemenangan Persijap dicetak Dicky Kurniawan menit ke-25, Sudi Abdallah menit ke-74 dan Carlos Franca menit ke-76.

Carlos Franca, sang bintang lapangan, tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya usai menjadi penentu kemenangan.

"Senang sekali saya bisa mencetak gol dan membantu tim menang.