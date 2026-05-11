Bali United vs Borneo FC: Fabio Lefundes Incar Tiga Poin Demi Juara, Habis-habisan

bali.jpnn.com, GIANYAR - Fabio Lefundes menegaskan Borneo FC siap tempur menghadapi tuan rumah Bali United pada laga pekan ke-32 Super League 2025-2026 di Stadion Kapten I wayan Dipta, Gianyar, Senin (11/5) malam.

Menurutnya, Borneo FC harus berjuang melanjutkan tren positif demi menjaga asa bersaing dengan Persib Bandung memperebutkan gelar juara Super League.

“Menurut saya pribadi, persiapan kami untuk menghadapi Bali United sangat bagus.

Kami tahu bahwa Bali United adalah tim yang sangat kuat saat bermain di kandang sendiri,” ujar Fabio Lefundes dilansir dari laman I.League.

Skuad Pesut Etam sukses mencatatkan lima kemenangan beruntun sebelum bentrok melawan Bali United, hasil yang membuat Borneo FC etap berada di jalur persaingan gelar juara.

Hasil berbeda diraih Bali United yang pekan lalu tumbang dari Madura United setelah tiga laga sebelumnya meraih kemenangan.

Namun, Fabio Lefundes memilih mengabaikan fakta tersebut.

Menurut mantan pelatih Madura United, laga kontra Bali United menjadi ujian penting bagi ambisi Borneo FC di papan atas klasemen.