Johnny Jansen Siap Jegal Ambisi Borneo FC Juara, Brandon, Mirza & Ricky Kembali

bali.jpnn.com, GIANYAR - Pelatih Bali United Johnny Jansen memastikan skuad Serdadu Tridatu dalam kondisi on fire menghadapi Borneo FC pada laga pekan ke-32 Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Senin (11/5) malam.

Meski lawan tengah berambisi mengejar gelar juara dari kejaran Persib, Johnny Jansen menegaskan posisi klasemen Bali United tetap menjadi prioritas utama.

Menurut Johnny Jansen, kekalahan Bali United dari Madura United pekan lalu memotivasi anak asuhnya untuk meraih kemenangan atas tim kuat, Borneo FC.

"Situasi yang bagus akan bertemu tim sekelas Borneo.

Tentu kami akan berusaha memberikan yang terbaik untuk memperbaiki posisi di klasemen.

Kami dalam motivasi tinggi untuk bisa meraih tiga poin kemenangan di laga ini ini," ujar Johnny Jansen dilansir dari laman klub.

Kekalahan tipis dalam lawatan ke Madura United pekan lalu menjadi titik balik bagi Bali United untuk mengamankan poin penuh di kandang.

Kepercayaan diri Serdadu Tridatu kian berlipat seiring kembalinya sejumlah pilar utama yang sempat absen.