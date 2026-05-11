JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Permainan Persib Jauh dari Kata Indah, Bojan Hodak: Yang Penting Menang!

Permainan Persib Jauh dari Kata Indah, Bojan Hodak: Yang Penting Menang!

Senin, 11 Mei 2026 – 05:33 WIB
Permainan Persib Jauh dari Kata Indah, Bojan Hodak: Yang Penting Menang! - JPNN.com Bali
Pemain Persib merayakan gol yang dicetak Adam Alis ke gawang Persija di Stadion Segiri, Samarinda kemarin. Persib mengalahkan Persija dengan skor 2 - 1. Foto: Persib

bali.jpnn.com, SAMARINDA - Bojan Hodak mengapresiasi determinasi tinggi pemain Persib Bandung saat menggilas tuan rumah Persija pada laga pekan ke-32 Super League 2025-2026 di Stadion Segiri, Samarinda, kemarin (10/5).

Persib Bandung berhasil mengalahkan Persija dengan skor 2 – 1.

Dua gol Persib dicetak Adam Alis menit ke - 28 dan 38, sedangkan gol Persija dicetak striker Alaaeddine Ajarie menit ke-19.

Baca Juga:

Meski permainan Persib jauh dari kata indah, tetapi bagi Bojan Hodak, kemenangan jauh lebih penting demi meraih gelar Super League tiga kali beruntun.

"Saya sudah katakan sebelumnya, ini tidak akan menjadi permainan yang indah.

Ini pertandingan yang sangat sulit, dan dalam sebuah derbi, tidak pernah ada tim favorit," ujar Bojan Hodak dilansir dari laman klub.

Baca Juga:

Selain strategi, Bojan Hodak menyoroti daya juang anak asuhnya yang dipaksa bekerja ekstra keras sepanjang 90 menit.

Di mata pelatih asal Kroasia ini, kehadiran Adam Alis adalah kunci kemenangan Persib.

Meski permainan Persib jauh dari kata indah, tetapi bagi Bojan Hodak, kemenangan jauh lebih penting demi meraih gelar Super League tiga kali beruntun.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Persib Persija Persija vs Persib Bojan Hodak Adam Alis Stadion Segiri Samarinda Super League 2025-2026 Borneo FC Klasemen Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Klasemen Super League Setelah Persib & PSIM Menang, Persijap Selamat dari Degradasi? - JPNN.com Bali

    Klasemen Super League Setelah Persib & PSIM Menang, Persijap Selamat dari Degradasi?

  2. Koldo Obieta tak Peduli Laga El Clasico, Fokus Laga Kontra Bali United - JPNN.com Bali

    Koldo Obieta tak Peduli Laga El Clasico, Fokus Laga Kontra Bali United

  3. Erick Thohir Pamer Fasilitas Bali United Training Center ke Delegasi ASEAN - JPNN.com Bali

    Erick Thohir Pamer Fasilitas Bali United Training Center ke Delegasi ASEAN

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU