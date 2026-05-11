Permainan Persib Jauh dari Kata Indah, Bojan Hodak: Yang Penting Menang!

bali.jpnn.com, SAMARINDA - Bojan Hodak mengapresiasi determinasi tinggi pemain Persib Bandung saat menggilas tuan rumah Persija pada laga pekan ke-32 Super League 2025-2026 di Stadion Segiri, Samarinda, kemarin (10/5).

Persib Bandung berhasil mengalahkan Persija dengan skor 2 – 1.

Dua gol Persib dicetak Adam Alis menit ke - 28 dan 38, sedangkan gol Persija dicetak striker Alaaeddine Ajarie menit ke-19.

Meski permainan Persib jauh dari kata indah, tetapi bagi Bojan Hodak, kemenangan jauh lebih penting demi meraih gelar Super League tiga kali beruntun.

"Saya sudah katakan sebelumnya, ini tidak akan menjadi permainan yang indah.

Ini pertandingan yang sangat sulit, dan dalam sebuah derbi, tidak pernah ada tim favorit," ujar Bojan Hodak dilansir dari laman klub.

Selain strategi, Bojan Hodak menyoroti daya juang anak asuhnya yang dipaksa bekerja ekstra keras sepanjang 90 menit.

Di mata pelatih asal Kroasia ini, kehadiran Adam Alis adalah kunci kemenangan Persib.