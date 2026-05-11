Klasemen Super League Setelah Persib & PSIM Menang, Persijap Selamat dari Degradasi?

bali.jpnn.com, DENPASAR - Klasemen Super League 2025-2026 bergerak dinamis setelah tiga laga bergulir pada pekan ke-32, Minggu (10/5) kemarin.

Persija melawan Persib di Stadion Segiri, Samarinda, Persita versus Persijap di Banten International Stadium, sedangkan PSIM Yogyakarta menantang Malut United di Stadion Sultan Agung (SSA), Bantul.

Pada laga El Clasico di Stadion Segiri, Samarinda, tim tamu Persib Bandung berhasil menggilas tim ibu kota, Persija Jakarta dengan skor 2 – 1.

Brace yang dicetak Adam Alis pada menit ke-28 dan 38 menjadi jalan mulus bagi Persib Bandung untuk mempertahankan gelar juara tiga kali beruntun.

Sebelum mantan pemain Borneo FC dan Arema FC itu mencetak gol ke mantan timnya, Persija lebih dahulu membobol gawang Teja Paku Alam melalui gol yang dicetak striker Alaaeddine Ajarie menit ke-19.

Berkat kemenangan itu, Persib Bandung tetap memuncaki klasemen Super League 2025-2026 dengan mengumpulkan 75 poin hasil dari 32 kali bertanding.

Persib telah meraih 23 kemenangan, enam kali seri dan tiga kali kalah dalam 32 pertandingan terakhir musim ini.

Bagi Persija, kekalahan ini sekaligus menghabisi peluang tim ibu kota ini meraih trofi juara Super League musim ini.