JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Klasemen Super League Setelah Persib & PSIM Menang, Persijap Selamat dari Degradasi?

Klasemen Super League Setelah Persib & PSIM Menang, Persijap Selamat dari Degradasi?

Senin, 11 Mei 2026 – 05:13 WIB
Klasemen Super League Setelah Persib & PSIM Menang, Persijap Selamat dari Degradasi? - JPNN.com Bali
Momen striker Persija Alaaeddine Ajarie membobol gawang kiper Persib Teja Paku Alam menit ke-19 saat kedua tim bentrok di Stadion Segiri, Samarinda. Persib mengalahkan Persija dengan skor 2 - 1. Foto: Instagram @persija

bali.jpnn.com, DENPASAR - Klasemen Super League 2025-2026 bergerak dinamis setelah tiga laga bergulir pada pekan ke-32, Minggu (10/5) kemarin.

Persija melawan Persib di Stadion Segiri, Samarinda, Persita versus Persijap di Banten International Stadium, sedangkan PSIM Yogyakarta menantang Malut United di Stadion Sultan Agung (SSA), Bantul.

Pada laga El Clasico di Stadion Segiri, Samarinda, tim tamu Persib Bandung berhasil menggilas tim ibu kota, Persija Jakarta dengan skor 2 – 1.

Baca Juga:

Brace yang dicetak Adam Alis pada menit ke-28 dan 38 menjadi jalan mulus bagi Persib Bandung untuk mempertahankan gelar juara tiga kali beruntun.

Sebelum mantan pemain Borneo FC dan Arema FC itu mencetak gol ke mantan timnya, Persija lebih dahulu membobol gawang Teja Paku Alam melalui gol yang dicetak striker Alaaeddine Ajarie menit ke-19.

Berkat kemenangan itu, Persib Bandung tetap memuncaki klasemen Super League 2025-2026 dengan mengumpulkan 75 poin hasil dari 32 kali bertanding.

Baca Juga:

Persib telah meraih 23 kemenangan, enam kali seri dan tiga kali kalah dalam 32 pertandingan terakhir musim ini.

Bagi Persija, kekalahan ini sekaligus menghabisi peluang tim ibu kota ini meraih trofi juara Super League musim ini.

Klasemen Super League 2025-2026 kembali bergerak dinamis setelah Persib mengalahkan Persija, Persijap membekuk Persita dan PSIM membungkam Malut United
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Klasemen Super League 2025-2026 Super League 2025-2026 Persija Persib Persijap persita PSIM Yogyakarta Malut United bali united Zona Degradasi

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Klasemen Super League Setelah Persib & PSIM Menang, Persijap Selamat dari Degradasi? - JPNN.com Bali
    Klasemen Super League Setelah Persib & PSIM Menang, Persijap Selamat dari Degradasi?
  2. Koldo Obieta tak Peduli Laga El Clasico, Fokus Laga Kontra Bali United - JPNN.com Bali

    Koldo Obieta tak Peduli Laga El Clasico, Fokus Laga Kontra Bali United

  3. Erick Thohir Pamer Fasilitas Bali United Training Center ke Delegasi ASEAN - JPNN.com Bali

    Erick Thohir Pamer Fasilitas Bali United Training Center ke Delegasi ASEAN

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU