Persib Gilas Persija di Segiri, Brace Adam Alis Pembuka Jalan Menuju Juara

Minggu, 10 Mei 2026 – 17:58 WIB
Gelandang Persib Adam Alis mengontrol bola sebelum melepaskan tendangan ke gawang Persija di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (10/5) sore. Persib mengalahkan Persija dengan skor 2 - 1. Foto: Persib

bali.jpnn.com, SAMARINDA - Persib Bandung begitu digdaya musim ini.

Pada laga El Clasico yang berlangsung pada pekan ke-32 Super League 2025-2026 di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (10/5) sore, Persib berhasil menggilas tuan rumah Persija dengan skor 2 – 1.

Brace yang dicetak Adam Alis pada menit ke-28 dan 38 menjadi jalan mulus bagi Persib Bandung untuk mempertahankan gelar juara tiga kali beruntun.

Sebelum mantan pemain Borneo FC dan Arema FC itu mencetak gol ke mantan timnya, Persija lebih dahulu membobol gawang Teja Paku Alam melalui gol yang dicetak striker Alaaeddine Ajarie menit ke-90.

Berkat kemenangan itu, Persib Bandung tetap memuncaki klasemen Super League 2025-2026 dengan mengumpulkan 75 poin hasil dari 32 kali bertanding.

Bagi Persija, kekalahan ini sekaligus menghabisi peluang tim ibu kota ini meraih trofi juara Super League musim ini.

Kedua kesebelasan memulai pertandingan dengan tensi tinggi sejak awal. Persib Bandung dipaksa bertahan menghadapi gempuran awal Persija.

Kebuntuan pecah pada menit 19 setelah striker Persija Alaaeddine Ajarie berhasil menerobos kotak penalti dan menaklukkan Teja Paku Alam melalui sepakan kaki kirinya.

