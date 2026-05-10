Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain PSIM vs Malut United: Misi Balas Dendam

bali.jpnn.com, BANTUL - Duel seru kembali berlanjut di Stadion Sultan Agung (SSA) Bantul, DI Yogyakarta, Minggu (10/4) malam.

Tuan rumah PSIM Yogyakarta dijadwalkan menantang Malut United pada pukul 19.00 WIB atau 20.00 WITA.

Bagi Anda yang tidak bisa menyaksikan jalannya pertandingan di Stadion Sultan Agung, Bantul, tak perlu khawatir lantaran laga ini bisa disaksikan secara live di Indosiar dan streaming via Viido.com.

Kedua kesebelasan telah bertemu tiga kali di Liga Indonesia, dua kali di Liga 2 dan sekali di Super League.

Di Super League, kedua kesebelasan baru bertemu musim ini, tepatnya pada leg pertama di Stadion Kie Raha, Ternate, 30 Agustus 2025 lalu.

Pada laga tersebut, PSIM Yogyakarta berhasil mengalahkan Malut United dengan skor 2 – 0.

Berkaca hasil tersebut, pelatih PSIM Jean Paul van Gastel sangat percaya diri saat melawan Malut United Minggu malam ini.

“Kami melawan Malut United sudah sembilan yang lalu.