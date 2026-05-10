Koldo Obieta tak Peduli Laga El Clasico, Fokus Laga Kontra Bali United

bali.jpnn.com, GIANYAR - Fokus Borneo FC tidak akan teralihkan menuju juara Super League 2025-2026.

Meski laga krusial Borneo FC melawan tuan rumah Bali United di Stadion Kapten Dipta bergulir sehari setelah panasnya El Clasico antara Persija kontra Persib di Stadion Segiri, Minggu (10/5) sore, skuad Pesut Etam memilih tutup mata dan telinga.

Bagi striker asing Borneo FC, Koldo Obieta, prioritas utama saat ini hanyalah internal tim dan ambisi membawa pulang trofi ke Samarinda.

Pemain asal Spanyol tersebut menegaskan bahwa Nadeo Argawinata dan kolega sudah masuk ke dalam mode tempur maksimal.

Baginya, sisa jadwal musim ini bukan lagi sekadar pertandingan biasa.

"Kami sekarang menghadapi tiga pertandingan final tersisa.

Kami siap bertarung habis-habisan demi gelar juara. Setiap laga bagi kami adalah partai final," ujar Koldo Obieta dilansir dari laman klub.

Menurutnya, menjadi tim yang paling disorot di papan atas klasemen tidak lantas membuat Borneo FC merasa tertekan.