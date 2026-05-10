JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Koldo Obieta tak Peduli Laga El Clasico, Fokus Laga Kontra Bali United

Koldo Obieta tak Peduli Laga El Clasico, Fokus Laga Kontra Bali United

Minggu, 10 Mei 2026 – 15:21 WIB
Koldo Obieta tak Peduli Laga El Clasico, Fokus Laga Kontra Bali United - JPNN.com Bali
Penyerang Borneo FC Koldo Obieta berbincang dengan pemain Borneo FC yang lain. Koldo Obieta mengatakan fokus Borneo FC saat ini adalah laga melawan Bali United, bukan El Clasico yang mempertemukan Persija dan Persib di Stadion Segiri, Samarinda. Foto: Borneo FC

bali.jpnn.com, GIANYAR - Fokus Borneo FC tidak akan teralihkan menuju juara Super League 2025-2026.

Meski laga krusial Borneo FC melawan tuan rumah Bali United di Stadion Kapten Dipta bergulir sehari setelah panasnya El Clasico antara Persija kontra Persib di Stadion Segiri, Minggu (10/5) sore, skuad Pesut Etam memilih tutup mata dan telinga.

Bagi striker asing Borneo FC, Koldo Obieta, prioritas utama saat ini hanyalah internal tim dan ambisi membawa pulang trofi ke Samarinda.

Baca Juga:

Pemain asal Spanyol tersebut menegaskan bahwa Nadeo Argawinata dan kolega sudah masuk ke dalam mode tempur maksimal.

Baginya, sisa jadwal musim ini bukan lagi sekadar pertandingan biasa.

"Kami sekarang menghadapi tiga pertandingan final tersisa.

Baca Juga:

Kami siap bertarung habis-habisan demi gelar juara. Setiap laga bagi kami adalah partai final," ujar Koldo Obieta dilansir dari laman klub.

Menurutnya, menjadi tim yang paling disorot di papan atas klasemen tidak lantas membuat Borneo FC merasa tertekan.

Bagi striker asing Borneo FC, Koldo Obieta, prioritas utama saat ini hanyalah internal tim dan ambisi membawa pulang trofi ke Samarinda, bukan laga El Clasico
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Koldo Obieta Borneo FC bali united Bali United vs Borneo FC El Clasico Persija Persib Persija vs Persib Super League 2025-2026 Stadion Segiri Samarinda

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Koldo Obieta tak Peduli Laga El Clasico, Fokus Laga Kontra Bali United - JPNN.com Bali
    Koldo Obieta tak Peduli Laga El Clasico, Fokus Laga Kontra Bali United
  2. Erick Thohir Pamer Fasilitas Bali United Training Center ke Delegasi ASEAN - JPNN.com Bali

    Erick Thohir Pamer Fasilitas Bali United Training Center ke Delegasi ASEAN

  3. Posisi Bali United Rumit, Target Lima Besar Terancam Lepas, Johnny Jansen Pusing - JPNN.com Bali

    Posisi Bali United Rumit, Target Lima Besar Terancam Lepas, Johnny Jansen Pusing

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU