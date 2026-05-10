Anomali PSM saat Digilas Arema FC Sangat Aneh, Ahmad Amiruddin Buka Suara

Minggu, 10 Mei 2026 – 15:00 WIB
Pemain PSM Makassar berduel dengan pemain Arema FC di Stadion Kanjuruhan, Malang, kemarin. Arema FC mengalahkan PSM Makassar dengan skor 3 - 0. Foto: Instagram @psm_makassar

bali.jpnn.com, MALANG - PSM Makassar tak berkutik saat menghadapi tuan rumah Arema FC pada laga pekan ke-32 Super League 2025-2026 di Stadion Kanjuruhan, Malang, kemarin (9/5).

Mengusung tiga poin, PSM Makassar takluk dari Arema FC dengan skor telak 0 – 3.

Tiga gol Arema FC ke gawang PSM Makassar masing-masing dicetak striker Dalberto Luan melalui titik putih menit ke-10, gelandang Gabriel Silva menit ke-53 dan penyerang sayap Joel Vinicius menit ke-69.

“Kami menerima kekalahan ini,” ujar caretaker PSM Makassar Ahmad Amiruddin di akun media sosial tim.

Ahmad Amiruddin pantas kecewa dengan hasil akhir yang diperoleh skuad Pasukan Ramang.

Pasalnya, secara permainan, PSM Makassar justru lebih mendominasi dibandingkan tuan rumah Arema FC.

Sepanjang laga, PSM Makassar mendominasi penguasaan bola sebanyak 58 persen, dengan melepaskan 20 kali shots on target, enam di antaranya tepat sasaran.

Yuran Fernandes dan kolega bahkan mencatatkan akurasi passing mencapai 87 persen setelah mencetak 406 kali operan, 350 di antaranya berhasil.

