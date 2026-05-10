Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Persija vs Persib: Laga Penentu Juara

bali.jpnn.com, SAMARINDA - Duel El Clasico hadir pada pekan ke-32 Super League 2025-2026 di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur.

Tuan rumah Persija Jakarta dijadwalkan menantang Persib Bandung, Minggu (10/5) sore pukul 15.30 WIB atau 16.30 WITA.

Bagi Anda yang tidak bisa menyaksikan jalannya pertandingan di Stadion Segiri tak perlu khawatir lantaran laga ini bisa disaksikan secara live di Indosiar dan streaming via Viido.com.

Kedua kesebelasan telah bertemu 24 kali di kasta tertinggi Liga Indonesia, di mana Persija menang tujuh sekali, sedangkan Persib lebih dominan dengan meraih kemenangan sembilan kali, delapan lainnya berakhir imbang.

Pada leg pertama di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, 1 November 2025 lalu, Persib mengalahkan Persija dengan skor tipis 1 – 0.

Fakta ini membuat Persija Jakarta menyimpan misi balas dendam sekaligus menggagalkan ambisi Persib Bandung merengkuh gelar juara Liga Indonesia kali ketiga secara beruntun.

Pelatih Persija Mauricio Souza menyebut laga kontra Persib sebagai pertandingan derbi terbesar di Indonesia.

Mauricio Souza berharap rivalitas panas kedua tim tetap dibarengi dengan rasa hormat dan suasana sportif.