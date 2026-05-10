Marcos Santos Puas Arema FC Bungkam PSM, Bicara Target Akhir Musim

bali.jpnn.com, MALANG - Pelatih Arema FC Marcos Santos angkat bicara seusai skuad Singo Edan menghajar PSM Makassar dengan skor 3 – 0 pada laga pekan ke-32 Super League 2025-2026 di Stadion Kanjuruhan, Malang, kemarin (9/5).

Marcos Santos mengatakan kemenangan pada laga selanjutnya menjadi lebih penting demi menjaga peluang mengakhiri kompetisi di urutan yang lebih baik.

"Pemain sudah berjuang penuh pada pertandingan ini.

Kondisi ini perlu dijaga untuk menghadapi pertandingan ke depan,” ujar Marcos Santos dilansir dari Antara.

Tiga gol Arema FC ke gawang PSM Makassar masing-masing dicetak striker Dalberto Luan melalui titik putih menit ke-10, gelandang Gabriel Silva menit ke-53 dan penyerang sayap Joel Vinicius menit ke-69.

Kemenangan ini mengatrol peringkat Arema FC ke posisi ke-10 dengan 42 poin, hasil dari 11 kali menang, sembilan kali seri dan 12 kali kalah.

Kekalahan ini justru membuat PSM Makassar rawan degradasi ke Liga 2 musim depan lantaran baru mengumpulkan 34 poin, hasil dari delapan kali menang, 10 kali seri dan 14 kali kalah.

“Masih ada dua laga sisa. Kami perlu bekerja keras lagi agar bisa berada di peringkat yang lebih baik lagi di liga,” kata Marcos Santos.