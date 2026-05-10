JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Marcos Santos Puas Arema FC Bungkam PSM, Bicara Target Akhir Musim

Marcos Santos Puas Arema FC Bungkam PSM, Bicara Target Akhir Musim

Minggu, 10 Mei 2026 – 07:40 WIB
Marcos Santos Puas Arema FC Bungkam PSM, Bicara Target Akhir Musim - JPNN.com Bali
Pemain Arema FC Dalberto Luan dan Joel Vinicius berselebrasi seusai membungkam PSM Makassar di Stadion Kanjuruhan, Malang, kemarin. Foto: Instagram @liga1match

bali.jpnn.com, MALANG - Pelatih Arema FC Marcos Santos angkat bicara seusai skuad Singo Edan menghajar PSM Makassar dengan skor 3 – 0 pada laga pekan ke-32 Super League 2025-2026 di Stadion Kanjuruhan, Malang, kemarin (9/5).

Marcos Santos mengatakan kemenangan pada laga selanjutnya menjadi lebih penting demi menjaga peluang mengakhiri kompetisi di urutan yang lebih baik.

"Pemain sudah berjuang penuh pada pertandingan ini.

Baca Juga:

Kondisi ini perlu dijaga untuk menghadapi pertandingan ke depan,” ujar Marcos Santos dilansir dari Antara.

Tiga gol Arema FC ke gawang PSM Makassar masing-masing dicetak striker Dalberto Luan melalui titik putih menit ke-10, gelandang Gabriel Silva menit ke-53 dan penyerang sayap Joel Vinicius menit ke-69.

Kemenangan ini mengatrol peringkat Arema FC ke posisi ke-10 dengan 42 poin, hasil dari 11 kali menang, sembilan kali seri dan 12 kali kalah.

Baca Juga:

Kekalahan ini justru membuat PSM Makassar rawan degradasi ke Liga 2 musim depan lantaran baru mengumpulkan 34 poin, hasil dari delapan kali menang, 10 kali seri dan 14 kali kalah.

“Masih ada dua laga sisa. Kami perlu bekerja keras lagi agar bisa berada di peringkat yang lebih baik lagi di liga,” kata Marcos Santos.

Pelatih Arema FC Marcos Santos mengatakan kemenangan pada laga selanjutnya menjadi lebih penting demi menjaga peluang mengakhiri kompetisi lebih baik
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Marcos Santos arema fc PSM psm makassar Arema FC vs PSM Arema FC vs PSM Makassar Super League 2025-2026 Stadion Kanjuruhan

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Erick Thohir Pamer Fasilitas Bali United Training Center ke Delegasi ASEAN - JPNN.com Bali

    Erick Thohir Pamer Fasilitas Bali United Training Center ke Delegasi ASEAN

  2. Posisi Bali United Rumit, Target Lima Besar Terancam Lepas, Johnny Jansen Pusing - JPNN.com Bali

    Posisi Bali United Rumit, Target Lima Besar Terancam Lepas, Johnny Jansen Pusing

  3. Jadwal Super League: Persija vs Persib, Bali United kontra Borneo FC - JPNN.com Bali

    Jadwal Super League: Persija vs Persib, Bali United kontra Borneo FC

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU