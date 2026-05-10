Bernardo Tavares Kecewa Rekor Persebaya Tumbang, Sorot Taktik Parkir Bus Persis

bali.jpnn.com, SOLO - Rentetan tiga kemenangan beruntun Persebaya akhirnya terhenti saat menghadapi Persis Solo, Sabtu malam (9/5).

Bermain di Stadion Manahan, Solo, kedua kesebelasan mengakhiri laga pekan ke-32 Super League 2025-2026 dengan skor kacamata 0 – 0.

Hasil ini cukup menyakitkan bagi Persebaya yang tampil cukup dominan, terutama sepanjang babak pertama.

Bruno Moreira dan kolega beberapa kali membongkar pertahanan Persis Solo dan menciptakan peluang berbahaya.

Total, Persebaya melepaskan lima tembakan tepat sasaran yang memaksa lini belakang tuan rumah bekerja ekstra keras.

Pelatih Persebaya Bernardo Tavares menilai laga kontra Persis Solo berjalan tidak mudah karena penuh dengan tekanan meski skuad Bajol Ijo mampu mengontrol jalannya pertandingan.

“Pertandingan berjalan sangat intens.

Di 15 menit pertama, kami mengontrol permainan dengan sangat baik dan menciptakan lebih banyak peluang dibanding lawan,” ujar Bernardo Tavares dilansir dari laman klub.