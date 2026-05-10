Klasemen Super League Setelah Persis vs Persebaya Imbang: PSM Rawan Degradasi

Minggu, 10 Mei 2026 – 06:45 WIB
Kapten Persebaya Bruno Moreira berduel dengan pemain Persis di Stadion Manahan, Solo, kemarin. Kedua kesebelasan mengakhiri laga dengan skor 0 - 0. Foto: Instagram @officialpersebaya

bali.jpnn.com, DENPASAR - Klasemen Super League 2025-2026 bergerak dinamis setelah dua laga pekan ke-32 bergulir di dua stadion berbeda kemarin.

Arema FC menantang PSM Makassar di Stadion Kanjuruhan, Malang, sementara Persis Solo melawan Persebaya Surabaya di Stadion Manahan.

Pada laga terakhir di Stadion Manahan, Solo, tuan rumah Persis dipaksa bermain imbang oleh Persebaya dengan skor 0 – 0.

Dengan hasil imbang ini, Persis masih tertahan di zona degradasi, tepatnya peringkat ke-16 dengan 28 poin, hasil dari enam kali menang, 10 kali imbang dan 16 kali kalah.

Persebaya di lain sisi tertahan di posisi kelima dengan 52 poin, hasil dari 14 kali menang, 10 kali seri dan delapan kali kalah.

Hasil imbang ini membuat laju Persis Solo bertahan di Super League musim depan sangat berat lantaran bakal menghadapi lawan berkualitas pada dua laga terakhir musim ini.

Persis bakal menghadapi Dewa United di Stadion Manahan (16/5) dan Persita Tangerang di Banten International Stadium (23/5).

Lawan terberat Persis Solo bertahan di Super League adalah Persijap Jepara yang kini berada di peringkat ke-15 dengan 31 poin, hasil dari delapan kali menang, tujuh kali seri dan 16 kali kalah.

