JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Persis Solo Gagal Bungkam Persebaya, Berat Bertahan di Super League

Persis Solo Gagal Bungkam Persebaya, Berat Bertahan di Super League

Sabtu, 09 Mei 2026 – 21:22 WIB
Persis Solo Gagal Bungkam Persebaya, Berat Bertahan di Super League - JPNN.com Bali
Pemain Persebaya Bruno Paraiba berduel dengan pemain Persis Solo di Stadion Manahan, Sabtu (9/5) malam. Kedua kesebelasan mengakhiri pertandingan dengan skor 0 - 0. Foto: Persebaya

bali.jpnn.com, SOLO - Duel seru tuan rumah Persis kontra Persebaya pada laga pekan ke-32 Super League 2025-2026 di Stadion Manahan, Solo, Sabtu (9/5) malam berakhir tanpa pemenang.

Kedua kesebelasan mengakhiri laga tanpa pemenang dengan skor akhir 0 – 0.

Dengan hasil imbang ini, Persis masih tertahan di zona degradasi, tepatnya peringkat ke-16 dengan 28 poin, hasil dari enam kali menang, 10 kali imbang dan 16 kali kalah.

Baca Juga:

Persebaya di lain sisi tertahan di posisi kelima dengan 52 poin, hasil dari 14 kali menang, 10 kali seri dan delapan kali kalah.

Hasil imbang ini membuat laju Persis Solo bertahan di Super League musim depan sangat berat lantaran bakal menghadapi lawan berkualitas pada dua laga terakhir musim ini.

Persis bakal menghadapi Dewa United di Stadion Manahan (16/5) dan Persita Tangerang di Banten International Stadium (23/5).

Baca Juga:

Lawan terberat Persis Solo bertahan di Super League adalah Persijap Jepara yang kini berada di peringkat ke-15 dengan 31 poin, hasil dari delapan kali menang, tujuh kali seri dan 16 kali kalah.

Yang membedakan, Persis Solo telah bermain dalam 32 pertandingan, sementara Persijap baru 31 pertandingan.

Tuan rumah Persis Solo gagal membungkam Persebaya Surabaya pada laga pekan ke-32 Super League 2025-2026 di Stadion Manahan, Sabtu (9/5) dengan skor 0 - 0
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Persis persis solo Persebaya Persebaya Surabaya Persis vs Persebaya Persis Solo vs Persebaya Surabaya Stadion Manahan Solo Super League 2025-2026 Persijap liga 2

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Erick Thohir Pamer Fasilitas Bali United Training Center ke Delegasi ASEAN - JPNN.com Bali

    Erick Thohir Pamer Fasilitas Bali United Training Center ke Delegasi ASEAN

  2. Posisi Bali United Rumit, Target Lima Besar Terancam Lepas, Johnny Jansen Pusing - JPNN.com Bali

    Posisi Bali United Rumit, Target Lima Besar Terancam Lepas, Johnny Jansen Pusing

  3. Jadwal Super League: Persija vs Persib, Bali United kontra Borneo FC - JPNN.com Bali

    Jadwal Super League: Persija vs Persib, Bali United kontra Borneo FC

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU