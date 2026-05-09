Persis Solo Gagal Bungkam Persebaya, Berat Bertahan di Super League

bali.jpnn.com, SOLO - Duel seru tuan rumah Persis kontra Persebaya pada laga pekan ke-32 Super League 2025-2026 di Stadion Manahan, Solo, Sabtu (9/5) malam berakhir tanpa pemenang.

Kedua kesebelasan mengakhiri laga tanpa pemenang dengan skor akhir 0 – 0.

Dengan hasil imbang ini, Persis masih tertahan di zona degradasi, tepatnya peringkat ke-16 dengan 28 poin, hasil dari enam kali menang, 10 kali imbang dan 16 kali kalah.

Persebaya di lain sisi tertahan di posisi kelima dengan 52 poin, hasil dari 14 kali menang, 10 kali seri dan delapan kali kalah.

Hasil imbang ini membuat laju Persis Solo bertahan di Super League musim depan sangat berat lantaran bakal menghadapi lawan berkualitas pada dua laga terakhir musim ini.

Persis bakal menghadapi Dewa United di Stadion Manahan (16/5) dan Persita Tangerang di Banten International Stadium (23/5).

Lawan terberat Persis Solo bertahan di Super League adalah Persijap Jepara yang kini berada di peringkat ke-15 dengan 31 poin, hasil dari delapan kali menang, tujuh kali seri dan 16 kali kalah.

Yang membedakan, Persis Solo telah bermain dalam 32 pertandingan, sementara Persijap baru 31 pertandingan.