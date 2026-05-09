Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Persis vs Persebaya: Misi Balas Dendam

bali.jpnn.com, SOLO - Laga big match tersaji pada pekan ke-32 Super League 2025-2026 di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah.

Tuan rumah Persis Solo dijadwalkan menantang Persebaya Surabaya, Sabtu (9/5) malam pukul 19.00 WIB atau 20.00 WITA.

Bagi Anda yang tidak bisa menyaksikan jalannya pertandingan di Stadion Manahan, Solo tak perlu khawatir lantaran laga ini bisa disaksikan secara live di Indosiar dan streaming via Viido.com.

Kedua kesebelasan telah bertemu tujuh kali di kasta tertinggi Liga Indonesia, di mana Persis Solo menang sekali, sedangkan Persebaya lebih dominan dengan meraih kemenangan tiga kali, tiga lainnya berakhir imbang.

Pada leg pertama di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, 2 November 2025 lalu, Persebaya mengalahkan Persis Solo dengan skor 2 – 1.

Fakta ini membuat Persis Solo menyimpan misi balas dendam.

Kemenangan menjadi harga mati karena Persis harus segera menjauh dari zona degradasi agar bisa bertahan di kompetisi Super League musim depan.

“Kami tahu betapa berharganya laga ini.