JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Arema Gilas PSM Tiga Gol Tanpa Balas, Pasukan Ramang Rawan Degradasi

Arema Gilas PSM Tiga Gol Tanpa Balas, Pasukan Ramang Rawan Degradasi

Sabtu, 09 Mei 2026 – 18:03 WIB
Arema Gilas PSM Tiga Gol Tanpa Balas, Pasukan Ramang Rawan Degradasi - JPNN.com Bali
Penyerang sayap Arema FC Joel Vinicius berselebrasi dengan pemain yang lain seusai menjebol gawang PSM Makassar di Stadion Kanjuruhan, Malang, Sabtu (9/5) sore. Foto: Instagram @aremafcofficial

bali.jpnn.com, MALANG - Laga big match pekan ke-32 Super League 2025-2026 di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, Sabtu (9/5) sore berlangsung dramatis.

Tuan rumah Arema FC tanpa ampun menggilas PSM Makassar dengan skor telak, tiga gol tanpa balas.

Tiga gol Arema FC dicetak striker Dalberto Luan melalui titik putih menit ke-10, gelandang Gabriel Silva menit ke-53 dan penyerang sayap Joel Vinicius menit ke-69.

Baca Juga:

Kemenangan ini mengatrol peringkat Arema FC ke posisi ke-10 dengan 42 poin.

Kekalahan ini justru membuat PSM Makassar rawan degradasi ke Liga 2 musim depan.

Menempati peringkat ke-13 klasemen Super League dengan 34 poin, posisi PSM Makassar rawan digusur tiga tim yang berada di bawahnya.

Baca Juga:

Dengan memainkan satu laga lebih banyak, Madura United (32), Persijap (31) dan Persis (27), berpotensi menyalip perolehan poin PSM Makassar dan membuat skuad Pasukan Ramang terlempar ke Liga 2 musim depan.

Kedua tim memulai pertandingan dengan tensi tinggi sejak menit awal laga.

Tuan rumah Arema FC tanpa ampun menggilas PSM Makassar dengan skor telak, tiga gol tanpa balas saat bentrok di Stadion Kanjuruhan, Malang, Sabtu (9/5) sore
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   arema fc PSM psm makassar Arema FC vs PSM Makassar Arema FC vs PSM Pasukan Ramang degradasi Stadion Kanjuruhan Super League 2025-2026 Klasemen Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Erick Thohir Pamer Fasilitas Bali United Training Center ke Delegasi ASEAN - JPNN.com Bali

    Erick Thohir Pamer Fasilitas Bali United Training Center ke Delegasi ASEAN

  2. Posisi Bali United Rumit, Target Lima Besar Terancam Lepas, Johnny Jansen Pusing - JPNN.com Bali

    Posisi Bali United Rumit, Target Lima Besar Terancam Lepas, Johnny Jansen Pusing

  3. Jadwal Super League: Persija vs Persib, Bali United kontra Borneo FC - JPNN.com Bali

    Jadwal Super League: Persija vs Persib, Bali United kontra Borneo FC

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU