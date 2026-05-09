Arema Gilas PSM Tiga Gol Tanpa Balas, Pasukan Ramang Rawan Degradasi

bali.jpnn.com, MALANG - Laga big match pekan ke-32 Super League 2025-2026 di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, Sabtu (9/5) sore berlangsung dramatis.

Tuan rumah Arema FC tanpa ampun menggilas PSM Makassar dengan skor telak, tiga gol tanpa balas.

Tiga gol Arema FC dicetak striker Dalberto Luan melalui titik putih menit ke-10, gelandang Gabriel Silva menit ke-53 dan penyerang sayap Joel Vinicius menit ke-69.

Kemenangan ini mengatrol peringkat Arema FC ke posisi ke-10 dengan 42 poin.

Kekalahan ini justru membuat PSM Makassar rawan degradasi ke Liga 2 musim depan.

Menempati peringkat ke-13 klasemen Super League dengan 34 poin, posisi PSM Makassar rawan digusur tiga tim yang berada di bawahnya.

Dengan memainkan satu laga lebih banyak, Madura United (32), Persijap (31) dan Persis (27), berpotensi menyalip perolehan poin PSM Makassar dan membuat skuad Pasukan Ramang terlempar ke Liga 2 musim depan.

Kedua tim memulai pertandingan dengan tensi tinggi sejak menit awal laga.