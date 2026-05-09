Strategi Jitu Dewa United Bikin PSBS tak Berkutik, Riekerink Puji Sportivitas Lawan

bali.jpnn.com, SLEMAN - Dewa United tampil sempurna pada laga pekan ke-32 Super League 2025 – 2026 kontra tuan rumah PSBS Biak di Stadion Maguwoharjo, Sleman, kemarin (8/5).

Banten Warriors berhasil membungkam tuan rumah PSBS Biak dengan skor telak 5 – 0.

Striker Alex Martins mencetak hattrick pada menit ke-45 dan dua gol lahir dari titik putih menit ke-56 dan 90 + 1.

Dua gol Dewa United lainnya dicetak Taisei Marukawa menit ke-51 dan satu gol lagi lahir dari gol bunuh diri bek PSBS Biak Nur Hidayat.

Menurut pelatih Dewa United Jan Olde Riekerink, kemenangan ini tak lepas dari strategi high pressure yang diterapkan sejak peluit pertama dibunyikan.

"Kami menekan sejak momen pertama.

Setelah gol cepat di babak kedua, kami sepenuhnya memegang kendali permainan.

Skor 5-0 adalah modal bagus untuk menatap dua laga tersisa musim ini," ujar Jan Olde Riekerink dilansir dari laman I.League.