Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Arema FC vs PSM, Dijamin Panas!

bali.jpnn.com, DENPASAR - Laga big match tersaji pada pekan ke-32 Super League 2025-2026 di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur.

Tuan rumah Arema FC dijadwalkan menantang PSM Makassar, Sabtu (9/5) sore pukul 15.30 WIB atau 16.30 WITA.

Bagi Anda yang tidak bisa menyaksikan jalannya pertandingan di Stadion Kanjuruhan, Malang, tak perlu khawatir lantaran laga ini bisa disaksikan secara live di Indonesia dan streaming via Viido.com.

Arema FC lebih diunggulkan pada laga Sabtu sore ini mengingat pada pertemuan pertama di Stadion BJ Habibie, Pare-Pare kontra PSM Makassar, 22 September 2025 lalu menang 2 – 1.

Namun, berdasar head to head (H2) kedua tim, PSM Makassar lebih unggul tipis dibandingkan Arema FC.

Kedua kesebelasan telah bertemu 15 kali di Liga Indonesia, Arema FC menang lima kali, PSM Makassar meraih kemenangan enam kali, empat laga berakhir seri.

Oleh karena itu, pelatih Arema FC Marcos Santos mengajak skuad Singo Edan untuk bangkit setelah dua kali menelan kekalahan saat derbi Jawa Timur, kontra Persebaya dan Persik.

“Persiapan berjalan baik, bahkan lebih baik daripada dua pertandingan terakhir.