Fixed, Persik Bertahan di Super League Setelah Gilas SP, Marcos Reina Semringah

Sabtu, 09 Mei 2026 – 05:52 WIB
Striker Persik Kediri Jose Enrique berselebrasi seusai membungkam Semen Padang di Stadion Haji Agus Salim, Padang, kemarin. Persik mengalahkan Semen Padang dengan skor 3 - 0. Foto: Instagram @persikofficial

bali.jpnn.com, PADANG - Persik Kediri dipastikan bertahan di Super League musim depan setelah pada laga pekan ke-32 musim 2025-2026 berhasil mengalahkan Semen Padang (SP), kemarin (8/5).

Pada laga yang berlangsung di Stadion Haji Agus Salim pukul 15.30 WIB, Persik Kediri menggilas tuan rumah Semen Padang dengan skor 3 – 0.

Striker Persik asal Spanyol Jose Enrique mencetak brace menit ke-3 dan 52, sedangkan satu gol lagi dicetak Adrian Luna menit ke-54.

Kemenangan ini sekaligus memastikan Persik Kediri bertahan di Super League musim depan.

Skuad Macan Putih meraih 39 poin dan berada di peringkat ke-12, hasil dari 11 kali menang, enam kali seri dan 15 kali kalah.

Poin Persik tak mungkin lagi terkejar oleh peringkat ke-16 Persis Solo yang masih berjuang lepas dari zona degradasi karena baru mengumpulkan 27 poin.

Dengan tersisa tiga laga, poin maksimal Persis Solo hanya 34 angka, tak mungkin mengejar perolehan poin Persik Kediri.

Hasil ini membuat pelatih Persik Kediri Marcos Reina tersenyum semringah.

