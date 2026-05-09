Klasemen Super League Ketika Dua Tim Degradasi Keok: Persik & Dewa United Digdaya

bali.jpnn.com, DENPASAR - Klasemen Super League 2025-2026 bergerak dinamis setelah dua laga perdana pekan ke-32 bergulir kemarin (8/5).

Semen Padang menantang Persik Kediri di Stadion Haji Agus Salim, sedangkan PSBS Biak melawan Dewa United di Stadion Maguwoharjo, Sleman.

Yang mengejutkan, baik Semen Padang maupun PSBS Biak, dua tim degradasi, tak berdaya ketika menghadapi Persik Kediri dan Dewa United.

Keran gol Persik dibuka oleh striker Jose Enrique, memanfaatkan umpan matang dari Adrian Luna melalui skema tendangan bebas.

Bola yang mengarah ke depan gawang Semen Padang langsung disambar Jose Enrique dan berbuah gol pada menit ke-3. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum.

Striker asal Spanyol tersebut kembali mencetak brace pada menit ke-52 setelah memanfaatkan umpan matang yang diberikan Telmo Castanheira.

Gol penutup kemenangan Persik dicetak Adrian Luna pada menit ke-54.

Umpan datar Ernesto Gomez mampu dieksekusi dengan baik oleh Adrian Luna yang berdiri bebas tanpa pengawalan di depan gawang Semen Padang.