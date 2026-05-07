Posisi Bali United Rumit, Target Lima Besar Terancam Lepas, Johnny Jansen Pusing

bali.jpnn.com, DENPASAR - Tren positif Bali United akhirnya terhenti pada pekan ke-31 Super League 2025-2026.

Melawat ke markas Madura United di Stadion Gelora Bangkalan, Selasa (5/5) sore, skuad Serdadu Tridatu dipaksa menyerah dengan skor dua gol tanpa balas.

Kekalahan ini terasa menyakitkan mengingat Tim Receveur dan kolega datang dengan modal mentereng hasil sapu bersih kemenangan di tiga laga sebelumnya.

Namun, gol dari duo Brasil, Iran Junior dan Brandao Junior, menjadi pembeda yang membuat tim tamu pulang dengan tangan hampa.

Hasil ini pun langsung berdampak pada peta persaingan di papan atas.

Pelatih Bali United Johnny Jansen mengakui posisi skuad Serdadu Tridatu kini semakin sulit untuk mengunci target akhir musim.

"Target kami memang finis di lima besar, tetapi kekalahan ini membuat situasi menjadi sedikit rumit.

Sekarang, fokus utama kami adalah bangkit dan meraih poin penuh di laga tersisa," kata Johnny Jansen dilansir dari laman klub.