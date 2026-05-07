Persija vs Persib: Bojan Hodak tak Main-main, Rekor Tiga Tahun Jadi Bukti

bali.jpnn.com, BANDUNG - Pelatih Bojan Hodak bertekad memperpanjang dominasi Persib Bandung atas Persija Jakarta pada laga El Clasico pekan ke-32 Super League 2025-2026.

Laga big match ini bakal berlangsung di markas Borneo FC, Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (10/5) mendatang.

Misi Bojan Hodak jelas, membawa kemenangan dan menjaga rekor tak terkalahkan Persib Bandung atas Persija Jakarta selama tiga musim terakhir.

Bagi Bojan Hodak, modal utama anak asuhnya bukan sekadar statistik, melainkan mentalitas juara dan konsistensi yang telah teruji.

Pelatih asal Kroasia ini meyakini bahwa catatan positif tersebut menjadi suntikan motivasi tambahan bagi Marc Klok dan kolega untuk tampil habis-habisan.

"Hal bagusnya adalah dalam tiga tahun terakhir kami tidak pernah kalah (melawan Persija).

Jadi, kami akan mencoba melanjutkannya di pertandingan nanti," ujar Bojan Hodak dilansir dari lama klub.

Meski begitu, mantan pelatih PSM Makassar ini tetap mengingatkan Beckham Putra dan kolega untuk waspada.