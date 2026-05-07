Jadwal Super League: Persija vs Persib, Bali United kontra Borneo FC

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pekan ke-32 kompetisi Super League 2025-2026 dijadwalkan kembali bergulir pekan ini, mulai Jumat (8/5) besok hingga Senin (11/4) mendatang.

Untuk waktu pertandingan antara pukul 15.30 WIB dan 19.00 WIB.

Pekan ke-32 Super League 2025-2026 akan dibuka oleh pertandingan Semen Padang kontra Persik Kediri di Stadion Haji Agus Salim, Jumat (8/5) besok pukul 15.30 WIB atau 16.30 WITA.

Semen Padang dipastikan degradasi musim depan ke Liga 2 setelah hanya mengantong 20 poin hasil dari 31 kali bertanding dan menempati peringkat ke-17.

Persik Kediri masih belum aman, tetapi peluangnya untuk bertahan di Super League musim depan cukup besar setelah mengantongi 36 poin dan menempati posisi ke-12.

Laga kedua berlangsung di Stadion Maguwoharjo, Sleman, antara PSBS Biak kontra Dewa United pukul 19.00 WIB atau 20.00 WIB.

Sama seperti Semen Padang, PSBS Biak degradasi ke Liga 2 setelah menempati posisi juru kunci, peringkat ke-18 dengan 18 poin.

Dewa United di lain sisi berjuang ke papan atas dan saat ini menempati peringkat keenam dengan 50 poin.