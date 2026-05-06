Aksi Mike Hauptmeijer Tepis Penalti Brandao Layak Dipuji, Ini yang Bikin Kecewa

bali.jpnn.com, BANGKALAN - Kiper asing Mike Hauptmeijer kecewa berat Bali United gagal meraih tiga poin dalam lawatannya ke Stadion Gelora Bangkalan melawan tuan rumah Madura United, kemarin (5/5).

Pada laga pekan ke-31 Super League 2025-2026 tersebut, Bali United takluk dari Madura United dengan skor 0 – 2.

Dua gol Madura United dicetak Iran Junior menit ke-6 dan Junior Brandao dari titik putih menit ke-76.

Mike Hauptmeijer mengatakan skuad Serdadu Tridatu telah berjuang habis-habisan, tetapi dewi fortuna belum berpihak.

"Saya sangat kecewa. Kami datang dengan tren positif dari laga-laga sebelumnya," ujar Mike Hauptmeijer dilansir dari laman Bali United.

Meski Bali United kehilangan beberapa pemain pilar inti pada laga kemarin, Mike enggan menjadikannya sebagai alasan.

"Kehilangan pemain inti memang berpengaruh, tetapi itu bukan alasan.

Seharusnya kami tetap bisa tampil solid dan meraih kemenangan,” kata Mike Hauptmeijer.