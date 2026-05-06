Laga Big Match Persija vs Persib Batal di Bali, Pindah ke Stadion Segiri

Rabu, 06 Mei 2026 – 16:58 WIB
bali.jpnn.com, JAKARTA - Suporter Persija Jakarta gigit jari.

Keinginan suporter menyaksikan Persija menyaksikan laga big match kontra Persib pada pekan ke-32 Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bung Karno (SGBK), Jakarta, Minggu (10/5) mendatang, gagal terwujud.

Operator Liga Indonesia, I.League memutuskan memindah venue laga big match dari SGBK ke Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim).

Keputusan memindah venue pertandingan murni karena alasan keamanan.

"Mei adalah bulan yang banyak sekali agenda-agenda yang tentunya dikhawatirkan menimbulkan hal-hal yang di luar daripada kewenangan atau keinginan aspek sepak bola itu sendiri," kata Direktur I.League Ferry Paulus dilansir dari Antara.

I.League bersikeras pemindahan venue laga big match ini adalah jalan terbaik agar pertandingan bisa tetap dimainkan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Ferry Paulus mengeklaim I.League telah mencoba mencari opsi alternatif memindahkan laga Persija vs Persib di stadion lain di Pulau Jawa.

Namun, kata Ferry Paulus, situasinya dinilai belum memungkinkan karena klub-klub lain di Jawa juga bertanding pada waktu yang hampir bersamaan dengan laga tersebut.

