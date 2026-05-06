Rakhmad Basuki Puas Bungkam Bali United, Lega Menjauh dari Zona Degradasi

bali.jpnn.com, BANGKALAN - Madura United tampil trengginas pada laga pekan ke-31 Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bangkalan, Selasa (5/5) sore.

Bermain dengan semangat membara demi menjauh dari zona degradasi, Madura United berhasil membungkam Bali United dengan skor 2 – 0.

Dua gol Madura United dicetak Iran Junior menit ke-6 dan Junior Brandao dari titik putih menit ke-76.

Kemenangan ini membuat asa Madura United bertahan di Super League musim depan sangat besar.

Pasalnya, pada laga sebelumnya, dua pesaing terdekat Madura United, yakni Persijap (31) dan Persis Solo (27), gagal memetik kemenangan atas lawan-lawannya.

Madura United kini menempati peringkat ke-14 dengan 32 poin, hasil dari delapan kali menang, delapan kali seri dan 15 kali kalah.

"Alhamdulillah, kami sangat bersyukur atas kemenangan ini.

Setidaknya, kami bisa sedikit bernapas lega karena posisi tim kini sudah berada di luar zona merah," ujar caretaker Madura United Rakhmad Basuki seusai pertandingan.