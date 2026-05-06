Kekalahan Bali United tak Masuk Akal, Suporter Kecewa, Johnny Jansen Buka Suara

bali.jpnn.com, BANGKALAN - Bali United kalah menyakitkan pada laga pekan ke-31 Super League 2025-2026 saat melawan tuan rumah Madura United di Stadion Gelora Bangkalan, kemarin (5/5).

Mengusung ambisi tiga poin setelah meraih tiga kemenangan beruntun, Bali United justru takluk dari Madura United dengan skor 0 – 2.

Dua gol kemenangan Madura United dicetak Iran Junior menit ke-6 dan Junior Brandao dari titik putih menit ke-76.

Kekalahan ini membuat suporter kecewa mengingat secara statistik Bali United unggul jauh dari Madura United.

Bali United mendominasi penguasaan bola mencapai 62 persen, melepaskan 13 kali shots on target, empat di antaranya mengarah ke gawang lawan, dengan akurasi passing mencapai 81 persen.

Kekecewaan juga dirasakan pelatih Bali United Johnny Jansen.

"Saya kecewa dengan hasil ini dimana pada laga sebelumnya kami meraih hasil positif,” ujar Johnny Jansen dilansir dari laman klub.

Menurutnya, ada dua masalah mendasar skuad Serdadu Tridatu yang harus segera diperbaiki menjelang berakhirnya kompetisi Super League.