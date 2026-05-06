JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Kekalahan Bali United tak Masuk Akal, Suporter Kecewa, Johnny Jansen Buka Suara

Kekalahan Bali United tak Masuk Akal, Suporter Kecewa, Johnny Jansen Buka Suara

Rabu, 06 Mei 2026 – 07:29 WIB
Kekalahan Bali United tak Masuk Akal, Suporter Kecewa, Johnny Jansen Buka Suara - JPNN.com Bali
Pemain belakang Bali United Thijmen Goppel menghindari tekel pemain Madura United di Stadion Gelora Bangkalan kemarin. Bali United kalah dari Madura United dengan skor 0 - 2. Foto: Instagram @baliunited

bali.jpnn.com, BANGKALAN - Bali United kalah menyakitkan pada laga pekan ke-31 Super League 2025-2026 saat melawan tuan rumah Madura United di Stadion Gelora Bangkalan, kemarin (5/5).

Mengusung ambisi tiga poin setelah meraih tiga kemenangan beruntun, Bali United justru takluk dari Madura United dengan skor 0 – 2.

Dua gol kemenangan Madura United dicetak Iran Junior menit ke-6 dan Junior Brandao dari titik putih menit ke-76.

Baca Juga:

Kekalahan ini membuat suporter kecewa mengingat secara statistik Bali United unggul jauh dari Madura United.

Bali United mendominasi penguasaan bola mencapai 62 persen, melepaskan 13 kali shots on target, empat di antaranya mengarah ke gawang lawan, dengan akurasi passing mencapai 81 persen.

Kekecewaan juga dirasakan pelatih Bali United Johnny Jansen.

Baca Juga:

"Saya kecewa dengan hasil ini dimana pada laga sebelumnya kami meraih hasil positif,” ujar Johnny Jansen dilansir dari laman klub.

Menurutnya, ada dua masalah mendasar skuad Serdadu Tridatu yang harus segera diperbaiki menjelang berakhirnya kompetisi Super League.

Kekalahan ini membuat suporter kecewa mengingat secara statistik Bali United unggul jauh dari Madura United. Pelatih Johnny Jansen pun buka suara
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   bali united madura united Madura United vs Bali United Johnny Jansen suporter Statistik Madura United vs Bali United Super League 2025-2026 Stadion Gelora Bangkalan

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Rakhmad Basuki Puas Bungkam Bali United, Lega Menjauh dari Zona Degradasi - JPNN.com Bali

    Rakhmad Basuki Puas Bungkam Bali United, Lega Menjauh dari Zona Degradasi

  2. Kekalahan Bali United tak Masuk Akal, Suporter Kecewa, Johnny Jansen Buka Suara - JPNN.com Bali
    Kekalahan Bali United tak Masuk Akal, Suporter Kecewa, Johnny Jansen Buka Suara
  3. Piala Asia U17: Pemain Bali United Bawa Timnas U17 Indonesia Bekuk China 1 – 0 - JPNN.com Bali

    Piala Asia U17: Pemain Bali United Bawa Timnas U17 Indonesia Bekuk China 1 – 0

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU