Piala Asia U17: Pemain Bali United Bawa Timnas U17 Indonesia Bekuk China 1 – 0

bali.jpnn.com, JEDDAH - Timnas U17 Indonesia meraih hasil positif pada laga perdana Grup B Piala Asia U17 2026 di King Abdullah Sport City Pitch A, Selasa (5/5) kemarin.

Anak asuh Kurniawan Dwi Yulianto secara mengejutkan berhasil mengalahkan Timnas U17 China dengan skor 1 – 0.

Gol tunggal Timnas U17 Indonesia dicetak pemain Bali United Youth, Keanu Sanjaya.

Kemenangan ini membuka peluang Timnas U17 melaju ke babak perempat final Piala Asia U17 dan Piala Dunia U17 2026 di Qatar akhir tahun ini.

Timnas U17 Indonesia kini berada di posisi kedua Grup B dengan tiga poin, hanya kalah selisih gol dari Jepang yang menang 3-1 atas Qatar pada hari yang sama.

Sepanjang babak pertama, Timnas U17 China berulang kali mencoba menusuk lini belakang Indonesia, tetapi upaya mereka selalu kandas.

Pertahanan Garuda Muda yang dikomandoi Mathew Baker tampil sangat solid lewat blok-blok krusial, ditambah performa cemerlang kiper Mike Rajasa di bawah mistar.

Meski sempat kesulitan menemukan ritme di 30 menit awal, Timnas U17 Indonesia perlahan bangkit dan mulai mendominasi di 15 menit terakhir babak pertama.